В Псковской области отменяется ряд пригородных поездов

12:51, 22 сентября 2022, ПАИ

В Псковской области отменяется ряд пригородных поездов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В связи с предоставлением и использованием технологических «окон» для ремонтных и строительно-монтажных работ на железных дорогах ОАО «РЖД» отменяется ряд пригородных поездов в cледующие даты:



9 и 16 октября № 6555 Луга – Псков и № 6508 Псков – Луга

10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21 октября № 6507 Луга – Псков и № 6508 Псков – Луга

12 и 19 октября № 6507, № 6555 Луга – Псков и № 6508, № 6556 Псков – Луга

26 сентября и 3 октября № 6953 Оредеж – Дно

7 октября № 6516 и № 6515 на участке Плотовец – Дно

14 октября № 6516 и № 6515 на участке Чихачево – Дно.



Комитет по транспорту и дорожному хозяйству приносит свои извинения за доставленные неудобства.