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Общество

В Псковской области определят лучших гражданских госслужащих

Объявлен первый областной конкурс «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области». Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального правительства. 

Прием заявок на участие будет осуществляться с 23 сентября по 3 октября.

Конкурсные испытания пройдут в два этапа. Первый будет состоять из тестирования участников на знание основ Конституции Российской Федерации, Устава Псковской области, федерального и регионального законодательства о государственной гражданской службе и противодействии коррупции, а также на знание государственного языка РФ. Второй этап предполагает презентацию проектных работ по темам: «Я лучший государственный гражданский служащий» или «Моя работа важна».

Участниками конкурса смогут стать гражданские служащие, за исключением лиц, замещающих высшие и главные должности категории «руководители» в органах государственной власти Псковской области и в иных государственных органах региона. Среди требований к конкурсантам наличие стажа гражданской службы не менее трех лет и отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий.

Победителями конкурса будут признаны участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам двух этапов конкурса. Они будут награждены именными грамотами, памятными нагрудными знаками «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области» и денежным вознаграждением.

Целью проведения конкурса является повышение престижа государственной гражданской службы Псковской области, а также выявление государственных гражданских служащих региона, достигших высоких результатов в профессиональной служебной деятельности и внесших значимый вклад в развитие субъекта РФ.

Более подробно ознакомиться с порядком проведения конкурса и скачать формы документов можно здесь.

Напомним, в прошлом году впервые в Псковской области был проведен конкурс на звание лучшего муниципального служащего региона. По его итогам одному из победителей глава региона предложил должность первого заместителя председателя областного комитета по строительству и ЖКХ.

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