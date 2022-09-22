Борис Елкин читает сообщения от псковичей по ночам

13:31, 22 сентября 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин читает сообщения от горожан в социальных сетях по ночам. Об этом он сообщил в эфире программы «Первый на седьмом» на радиостанции «7 НЕБО».

«Бывают «сухие» дни, бывает, когда поступают десятки обращений. К примеру, много комментариев с впечатлениями оставляли по поводу Дня города. Даже в личку писали негативные отзывы, - рассказал Борис Елкин. - Обратная связь полезна. Ведь есть вещи, которые можно решить за час, и жизнь людей изменится».

По его словам, обращения граждан в соцсетях не всегда получается читать в рабочее время. «В основном смотрю ночью. Когда не спится, просыпаюсь в 4-5 утра, разгребаю соцсети и снова спать», - добавил глава администрации города.

Борис Елкин отметил, что есть немало псковичей, которые адресуют ему конструктивные и интересные предложения.