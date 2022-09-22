Борис Елкин: Любятово и Лепеши - самые подзабытые района Пскова

13:58, 22 сентября 2022, ПАИ

Любятово и Лепеши - самые подзабытые района Пскова, их нужно развивать. Такое мнение высказал глава администрации Пскова Борис Елкин в программе «Первый на седьмом» на радиостанции «7 НЕБО».

Он отметил, что часто выезжает в эти районы. По словам главы городской администрации, власти уже начали заниматься местной инфраструктурой.

«Будет развивать инфраструктуру и сделаем эти районы привлекательными для жителей и псковичей», - заключил Борис Елкин.