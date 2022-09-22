Борис Елкин - о дорожной ситуации: Скоро Запсковье вздохнет свободно

14:24, 22 сентября 2022, ПАИ

Скоро Запсковье вздохнет свободно, сказал глава администрации Пскова Борис Елкин в программе «Первый на седьмом» на радиостанции «7 НЕБО». Так он прокомментировал введённое ограничение движения.

«Жители Запсковья, наверное, тихо ненавидят меня, учитывая перекрытие улицы Ипподромной и Троицкого моста, а также множественные ремонты, но к концу года мы все откроем, и Запсковье вздохнет свободно», - сказал Борис Елкин.

Он добавил, что в скором времени планируется ремонт дорожного покрытия на Ольгинском мосту. Глава городской администрации уточнил, что ремонт дороги на Ольгинском мосту должен был пройти параллельно с укладкой покрытия на Троицком мосту, но работы решили развести по времени.

«Будем делать ремонт максимально быстро, в том числе в выходные дни. Хотим применять современные, долговечные и качественные материалы. У многих есть опасения, что будет полное перекрытие движения, но такого мы не допустим», - прокомментировал Борис Елкин ремонт дороги на Ольгинском мосту.