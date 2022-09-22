Песков оценил современные патриотические песни

13:57, 22 сентября 2022, ПАИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о патриотичных песнях современных исполнителей, заявил, что талантливые произведения заслуживают самой высокой оценки.

«Это часть общей культуры, конечно, талантливые произведения, они заслуживают самой высокой оценки - все, что я могу сказать», - сказал Песков, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле песню «Встанем» певца SHAMAN и других исполнителей, передает РИА Новости.