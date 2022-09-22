Псковичей научат регулировать «градус страха» у детей

14:10, 22 сентября 2022, ПАИ

Участниками пятого псковского Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня» станут восемь детских писателей, а также психолог, учёный-историк и специалист по славянскому искусствознанию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской библиотеки.

На «Книжную яблоню» в Псков приедут детские писатели Екатерина Земляничкина и Евгения Малинкина. Екатерина Земляничкина, в частности, познакомит детей с профессией писателя, объяснит, в каком возрасте можно начинать писать книги, и расскажет, какие у писателя есть инструменты. Писатель Евгения Малинкина привезёт с собой на «Книжную яблоню» в Псков «волшебный чемодан писателя».

Кроме того, участников фестиваля ждёт встреча с психологом-коучем Юлией Авалян, которая расскажет, «как отрегулировать» у маленьких читателей «градус страха». Эту тему Юлия Авалян будет раскрывать в диалоге с автором фольк-хоррор книг для подростков Татьяной Мастрюковой, которая объяснит своим читателям, почему «Бояться вместе не так страшно». Вместе психолог и писатель порассуждают о том, зачем вообще нужны детские страшилки, чем детей так привлекают герои страшных сказок (вампиры, зомби, ведьмы) и стоит ли вообще бояться хоррор-литературы.

О «страшном в русских народных сказках» на фестивале расскажет кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и славянского искусствознания Варвара Добровольская.

А историк, краевед, кандидат исторических наук Дмитрий Мурашов посвятит своё выступление 70-летию публикации книги «Конь рыжий» Романа Гуля.

В рамках фестиваля «Книжная яблоня» в Библиотеке – Центре детского чтения на улице Розы Люксембург также пройдут книжная выставка-ярмарка и благотворительная акция «Подари книгу библиотеке».

Напомним, что с 28 по 30 сентября в Пскове пройдёт традиционный осенний библиотечный фестиваль «Книжная яблоня». С подробной программой фестиваля можно познакомиться на сайте: http://book-apple.ru.