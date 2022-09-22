Лариса Семашко продвигает региональный туризм в Петрозаводске
Руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко прибыла на III Всероссийский съезд туристско-информационных организаций в Петрозаводске. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».
Съезд проходит с 21 по 24 сентября. Делегаты обсудят актуальные вопросы отрасли, обменяются опытом и сформируют общую стратегию дальнейших действий.
III Всеросийский съезд туристско-информационных организаций - это образовательное бизнес-мероприятие общероссийского масштаба, профессиональная площадка для обмена опытом и формирования общей стратегии по укреплению системы взаимодействия и продвижения.
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