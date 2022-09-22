Большинство пожаров в Псковской области в 2022 году произошло из-за неисправных печей

14:59, 22 сентября 2022, ПАИ

Из-за неисправного печного оборудования в 2022 году в Псковской области произошло более 15 тысяч пожаров. Относительно общего количества пожаров - это 5,8%. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области в своем Telegram-канале.

По сравнению с прошлым годом, количество таких пожаров уменьшилось на 2,4 тыс. Нарушение правил устройства и эксплуатации электроотопительного оборудования в этом году привело к 1038 пожарам, что на 945 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Подготовьте свой дом к отопительному сезону - проверьте оборудование! И помните, причиной пожара может стать собственная небрежность», - отметили в ведомстве.