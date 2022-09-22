Баскетболистки из Новосокольников заняли первое место на президентских состязаниях
Первое место заняли баскетболистки из Псковской области на всероссийском спортивном соревновании «Президентские состязания», которое прошло в детском центре «Орленок» 19-20 сентября. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».
Девушки из средней школы города Новосокольники приняли участие в командном первенстве по баскетболу формата «3х3» среди городских команд.
Восьмиклассницы Надежда Горшкова, Эльвира Творогова, Анастасия Шеренкова и Вероника Иванова обошли соперниц из Тамбовской области, Чувашской Республики, Севастополя, Ставропольского края и других субъектов РФ, став лучшими в России.
Комментарии: 0 Обсудить >>>