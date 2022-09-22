Водитель пострадал в результате лобового столкновения на грунтовой дороге в Гдовском районе
В Гдовском районе в деревне Лунёвщина на грунтовой дороге произошло столкновение автомобилей LADA Granta и Chevrolet Niva.
По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Chevrolet Niva.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
22 сентября 2022
Водитель пострадал в результате лобового столкновения на грунтовой дороге в Гдовском районе