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Происшествия

Водитель пострадал в результате лобового столкновения на грунтовой дороге в Гдовском районе

Фото с места происшествия

В Гдовском районе в деревне Лунёвщина на грунтовой дороге произошло столкновение автомобилей LADA Granta и Chevrolet Niva. 

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Chevrolet Niva.

Фото с места происшествия

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото с места происшествия

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