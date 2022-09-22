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Общество

Новая дума: первая сессия седьмого созыва проходит два дня

Обновленный в результате недавних выборов городской парламент собрался на сессию в малом зале Городского культурного центра 22 сентября. Вопрос, который необходимо было решить в первую очередь, - выборы нового председателя.

Вновь избранные депутаты, которых более половины, заходили в зал немного робко, признаваясь, что здесь они вообще впервые. 

Среди новых лиц — представители «Единой России» Юрий Бурлин, Алеся Михачева, Иван Мешков, Наталья Мельникова, Евгений Васильев, Наталья Юрченко, Марина Борисенкова, Александр Гончаренко, Алексей Форш. А также коммунисты - Борис Прилипкин и Виталий Федоров. Партию ЛДПР представляет теперь Сергей Литвиненко, Партию пенсионеров, впервые вошедшую в городской парламент,  — Михаил Иванов.

«Согласно изменениям в Уставе Пскова, - открывая сессию, напомнил исполняющий полномочия главы города, Сергей Гаврилов, - необходимо избрать председателя Псковской городской Думы.

«Ваши предложения по кандидатурам?» - обратился к коллегам Сергей Гаврилов.

Депутаты молчали. «У вас нет предложений?» - удивился спикер.

Предложения, конечно, были.

Слово взял Денис Иванов, который предложил кандидатуру Александра Гончаренко. КПРФ выдвинули кандидатуру Александра Баева.

«И всё?» - приободрил депутатов Сергей Гаврилов.

Тогда  Татьяна Пасман, представитель партии «Яблоко», предложила свою.

«Итак, три кандидата. Самоотвод? Нет! Вопросы? Нет. Кто-то хочет высказаться? Никого! Может, кандидаты сами скажут?» - продолжал и. п. главы города.

Дмитрий Барабанов предложил депутатам подискутировать, а Александр Баев нетерпеливо заявил, что нужно побыстрее начать работу.

«Все-таки я хочу высказаться! - решила воспользоваться предложением Татьяна Пасман. - Я считаю, что демократия предполагает уравновешенную позицию большинства. Предоставление возможности представителю оппозиционной партии возглавить городскую Думу позволит сделать ее работу более конструктивной, ведь в большинстве здесь — представители «Единой России». По ее словам, это нужно для развития парламентаризма, а её опыт работы в школе, вузе и общественных организациях позволит налаживать такое взаимодействие.

Александр Гончаренко также взял слово, поблагодарив однопартийца Дениса Иванова за выдвижение своей кандидатуры на пост спикера.

«Девизом своей работы выбираю тему партий, которых много, а город Псков у нас один», - и мудро добавил, что надо так наладить сотрудничество, чтобы вместе работать на благо жителей, подчеркнув, что необходимо учиться слушать и ценить мнение друг друга.

После перерыва, когда счетная комиссия подсчитала результаты тайного голосования, стало известно, что за кандидатуру Александра Гончаренко отдали голоса 22 парламентария, за Александра Баева — 2, а за Татьяну Пасман — 1 депутат.

«Председатель избран, поздравляю его и передаю полномочия», - подытожил Сергей Гаврилов.

Александр Гончаренко в ответном слове поблагодарил коллег за поддержку и доверие, подчеркнув, что городская Дума «будет работать в дружном и нормальном режиме с коррекцией на новые условия».

Александр Гончаренко

Завтра, 23 сентября, городские парламентарии соберутся вновь, чтобы  продолжить работу сессии уже  под председательством Александра Гончаренко, где они утвердят структуру Думы, выберут заместителей председателя, а также председателей комитетов и комиссий и их заместителей.

Досье.

Гончаренко Александр Георгиевич родился в 1956 году в Крымской области. Имеет высшее военное образование. С 1975 по  2005 г. проходил службу на различных должностях в погрануправлениях ФСБ РФ.

С 1997 по 2002 год - начальник Псковского погранотряда.

Накануне увольнения руководил кадровыми органами Пограничной службы УФСБ России по Северо-Западному федеральному округу в Санкт-Петербурге.

В 2005 году уволен в запас в звании полковника.

С 2005 по 2007 г. занимал должность заместителя главы администрации  Пскова.

С 2007 года руководил Псковским городским исполкомом «Единой России».

2011 - 2016 гг. - заместитель руководителя, руководитель Псковского регионального исполнительного комитета «Единой России».

2020 — 2022 гг. - советник главы Пскова.

Имеет государственные и ведомственные награды.

Лариса Малкова
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