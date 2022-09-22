Правительство России предложило ввести универсальное пособие для семей

15:21, 22 сентября 2022, ПАИ

Универсальное пособие для семей с низкими доходами предлагают ввести в России с 1 января 2023 года. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, сообщает Telegram-канал правительства России.

«Поддержка затронет семьи, где воспитывается порядка 10 млн детей», – отметил глава кабмина Михаил Мишустин.

Правительство продолжает выстраивать целостную систему поддержки семей с детьми, обеспечивая единую и комплексную адресную поддержку с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка, подчеркнули в правительстве. Пособие также будет назначаться нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.



«Для оформления универсального пособия необходимо подать одно заявление через портал госуслуг, МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования», — говорится в сообщении.