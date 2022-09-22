На гражданина Украины завели дело за попытку дать взятку псковскому таможеннику
Сотрудники отдела по противодействию коррупции Псковской таможни пресекли попытку дачи взятки таможеннику в размере 15 тысяч рублей. Инцидент произошел на таможенном посту МАПП Убылинка, сообщает пресс-служба Псковской таможни.
Гражданин Украины, прибывший из Латвии на легковом автомобиле, предложил сотруднику таможни денежное вознаграждение за ускоренное перемещение его транспортного средства через таможенную границу.
Таможенник отказался от взятки и своевременно проинформировал отдел по противодействию коррупции Псковской таможни. «В результате противоправная деятельность пресечена, денежные средства изъяты, в отношении взяткодателя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - говорится в сообщении.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).
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