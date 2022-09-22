Псковский педагог участвует в финале конкурсе «Учитель года России – 2022»

15:08, 22 сентября 2022, ПАИ

Начался заключительный этап конкурса «Учитель года России – 2022». В этом году Псковскую область представляет учитель английского языка школы №13 города Пскова Татьяна Филиппова, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по образованию.

Лучшие педагоги страны проведут открытые уроки и мастер-классы, примут участие в пресс-конференции. По итогам испытаний определят пять призёров, которые встретятся на финальных испытаниях в Москве и «Педагогическом совете» с Сергеем Кравцовым.

За ходом конкурса можно следить онлайн на официальной странице и группе в «ВКонтакте»: https://vk.com/teacherofrussia.