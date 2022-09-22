Очередь выстроилась у псковского военного комиссариата

16:58, 22 сентября 2022, ПАИ

Очередь выстроилась у здания Псковского военного комиссариата сегодня, 22 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Комментируя ситуацию, мужчины в очереди отметили, что им всем были вручены повестки.

После указа президента Владимира Путина о частичной мобилизации, который был подписан 21 сентября, в соцсетях и Telegram-каналах появилось множество фейковых новостей: к примеру, распространилась информация, что в рамках частичной мобилизации планируется призвать один миллион человек. Еще один фейк, который распространяли украинские и российские Telegram-каналы: с 22 сентября в России представители военкоматов будут дежурить на стационарных постах ГИБДД, дорожные полицейские будут останавливать автомобили под управлением мужчин, после чего их будут направлять к представителям военкоматов, а на внутригородских дорогах будут дежурить мобильные группы.

Некоторые Telegram-каналы распространяют ложную информацию, что в Псковской области на некоторых автостанциях перестали продавать билеты на автобусы мужчинам призывного возраста.

Кроме того, кибермошенники стали звонить россиянам и предлагать за 50 тысяч рублей избежать мобилизации.

Псковичей призывают не доверять фейковым новостям о частичной мобилизации и убедительно просят читать информацию в официальных источниках. Повестки мобилизируемым должны вручаться только лично.

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», есть несколько документов, которые могут служить основанием для вызова на службу по мобилизации. Это мобилизационные предписания, повестки и распоряжения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, сообщает «Парламентская газета».

Повестки должны вручаться только лично. В статье 31 Закона «О воинской обязанности и военной службе» отмечается, что уведомление выдается работником военкомата (или по месту работы/учебы — руководителем или другим работником организации) под расписку о получении.

Если вручение повестки невозможно, военком обязан передать в полицию письменное обращение с просьбой обеспечить явку призывника (не позднее чем за 3 дня до назначенного срока).

Так что использовать «Госуслуги» для рассылки резервистам электронных повесток не получится, необходимая законодательная база для этого отсутствует.

Ранее сообщалось о том, что делать при получении повестки из военкомата.