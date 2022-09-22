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Культура

Экспонаты псковского музея представлены на выставке «Викинги. Путь на Восток»

Выставка «Викинги. Путь на Восток» открылась в Новгородском музее-заповеднике. На ней представлены 26 предметов из коллекций Псковского музея-заповедника. Среди экспонатов – артефакты из камерных погребений Старовознесенского могильника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея. 

Фото: Новгородский музей-заповедник

На открытии выставки присутствовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, генеральный директор Новгородского музея-заповедника Наталья Григорьева, а также представители других музеев, принявших участие в формировании выставки.

Светлана Мельникова отметила особое значение этой выставки не только в историческом и экспозиционном аспекте, но и с точки зрения дальнейшего сотрудничества с другими музеями. «Именно благодаря совместным усилиям сразу нескольких музеев выставку получилось сделать настолько масштабной и многогранной. Но самое главное, что очень важно для нас, эта выставка открывает новые возможности межмузейного сотрудничества», – подчеркнула она.

Фото: Новгородский музей-заповедник

Одним из наиболее интересных предметов, привезенных из Пскова, можно назвать массивный серебряный позолоченный литой крест, который был найден в камерном погребении, где упокоился чиновник высокого ранга. Этот крест относится к типу скандинавских и выделяется редчайшими для своего времени приемами нанесения элементов декора – чернью и золочением.

Еще одним ценным экспонатом является серебряная оковка чаши. Чаша изготовлена из дуба. Край ее отделан серебряной оковкой, прикрепленной к деревянной основе серебряными гвоздиками. Оковка ручки чаши была изготовлена отдельно, а затем приварена к ободку чаши встык. Ручка украшена растительным орнаментом, обрамленным плетением из серебряных лент, а пространство заполнено чернью.

«Мы постарались отобрать самые интересные и, на наш взгляд, важные вещи. Эти экспонаты заметно разнообразят и обогатят выставку, помогут более ярко представить раннюю эпоху нашей истории, в которой викинги оставили такой заметный след», – пояснила старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Татьяна Ершова, которая руководила отбором экспонатов для выставки.

На выставке также представлены вещи, связанные со скандинавским наследием не только из Старовознесенского могильника, но и из других раскопов Пскова. Из раскопа в Кремле представлен костяной гребень конца IX – начала X века. Он относится к предметам финской культуры рыуге. На гребне с высокой спинкой, украшенной парными головками животных, изображена скандинавская ладья, подплывающая к берегу. Особенностью псковского гребня является сочетание в его декоре двух этнокультурных традиций: финской (животные) и скандинавской (ладья).

Фото: Новгородский музей-заповедник

Напомним, что главная идея выставки – показать раннюю эпоху нашей истории: не только присутствие викингов, но и то, каким полиэтничным было население Новгородской земли, а также показать, как появлялось государство, его институции. На выставке демонстрируются предметы IX, X и первой половины XI века.

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