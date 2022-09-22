Псковский ветеран: Украине надо оставить её территории до 1917 года

16:11, 22 сентября 2022, ПАИ

Украине надо оставить только те территории, которые были у неё до 1917 года, заявил председатель совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Андреев.

«Все ждали этого момента 8 лет. 8 лет уничтожения русского народа в Донбассе. И вот это свершилось. Донбасс и освобожденные области возвращаются на родину. Я думаю, они не последние в этом ряду. Укронацисты декоммунизацию должны прочувствовать в полной мере. Возвращаемся к началу власти коммунистов в 1917 году. Оставляем Украине все, что было до 1917 года, я не историк, но, по-моему, у них ничего и не было. Как говорит народная русская поговорка, за что боролся, на то и напоролся», - считает Виктор Андреев.

А Россия, по его словам, тем временем прирастет людскими ресурсами и материальными. «Вот это будет историческая справедливость», - заключил он.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ на указанных территориях пройдут с 23 по 27 сентября. Также участки для голосования планируется организовать в регионах РФ, в том числе в Псковской области.