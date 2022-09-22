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Спорт

В Новосокольническом районе торжественно открыли шахматный клуб

Фото здесь и далее: газета «Новосокольнический край»

Торжественное открытие шахматного клуба прошло на базе детско-юношеской спортивной школы Новосокольнического района 22 сентября. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

Новый клуб появился благодаря Фонду президентских грантов. На средства гранта был обустроен кабинет, приобретена техника. Среди новшеств - электронная доска для игры с возможностью проецирования ходов на большой экран телевизора и трансляции в интернете, современные шахматные часы, стенды и многое другое.

В церемонии приняли участие глава района Виталий Соловьев, его заместитель Татьяна Лисица, президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, вице-президент этой организации Сергей Арефьев, главный тренер области по шахматам, руководитель детско-юношеского совета Федерации шахмат Псковской области Александр Шпак, директор ДЮСШ Оксана Фефелова, педагоги по шахматам, учащиеся школ района.
 

«Участники торжественного мероприятия отметили: открытие клуба - важное событие. Это значительно повысит уровень подготовки новосокольнических шахматистов, даст возможность нашим спортсменам в будущем достигать высоких результатов на соревнованиях различного уровня», — говорится в сообщении.

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