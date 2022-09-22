В 2023 году капремонт в Палкино выполнят в четырёх домах

15:50, 22 сентября 2022, ПАИ

Приняты работы по капремонту кровли многоквартирного дома №8 на улице Юбилейной в Палкино, сообщили Псковскому агентству информации в Фонде капремонта Псковской области.

Специалисты разобрали старое покрытие крыши, заменили обрешетку и выполнили новое покрытие из профилированного оцинкованного листа. Также проведены работы по ремонту стропильной системы с последующей обработкой деревянных поверхностей составом огнебиозащиты. Выполнено устройство слуховых окон, теплоизоляция чердачных помещений, осуществлена перекладка дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой профилированным оцинкованным листом и установкой колпаков над шахтами. Установлены системы снегозадержания и организованного водостока в виде настенных желобов и водосточных труб.



Замечаний к выполненным работам со стороны приемочной комиссии не возникло, работы приняты в полном объеме.



Работы по краткосрочному плану на 2022 год в Палкинском районе завершены, план выполнен на 100%. В 2023 году проведут капремонт элементов в четырех многоквартирных домах, расположенных в Палкино: ул. Островская, 15 (фасад); ул. Островская, 1/2 (крыша); ул. Псковская, 6 (фасад); ул. Островская, 7 (фундамент).