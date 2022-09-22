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Общество

В 2023 году капремонт в Палкино выполнят в четырёх домах

Приняты работы по капремонту кровли многоквартирного дома №8 на улице Юбилейной в Палкино, сообщили Псковскому агентству информации в Фонде капремонта Псковской области.

Специалисты разобрали старое покрытие крыши, заменили обрешетку и выполнили новое покрытие из профилированного оцинкованного листа. Также проведены работы по ремонту стропильной системы с последующей обработкой деревянных поверхностей составом огнебиозащиты. Выполнено устройство слуховых окон, теплоизоляция чердачных помещений, осуществлена перекладка дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой профилированным оцинкованным листом и установкой колпаков над шахтами. Установлены системы снегозадержания и организованного водостока в виде настенных желобов и водосточных труб.

Замечаний к выполненным работам со стороны приемочной комиссии не возникло, работы приняты в полном объеме.

Работы по краткосрочному плану на 2022 год в Палкинском районе завершены, план выполнен на 100%. В 2023 году проведут капремонт элементов в четырех многоквартирных домах, расположенных в Палкино:  ул. Островская, 15 (фасад); ул. Островская, 1/2 (крыша); ул. Псковская, 6 (фасад); ул. Островская, 7 (фундамент).

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