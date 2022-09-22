Аналог или оригинал: эксперты подсчитали стоимость автозапчастей
Автосервисы подсчитали разницу в цене оригинальных и аналоговых запчастей для автомобилей, сообщает телеграм-канал AUTONEWS.
По словам экспертов, аналоговые запчасти стоят заметно дешевле оригинальных, цены на которые взлетели в несколько раз.
Отдельно свои расчеты по стоимости оригинальных и неоригинальных запчастей провели по просьбе Autonews в международной сети автосервисов FIT SERVICE.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
22 сентября 2022
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь приглашает желающих принять участие в цветочном благоукрашении обители к празднику