Аналог или оригинал: эксперты подсчитали стоимость автозапчастей

17:19, 22 сентября 2022, ПАИ

Автосервисы подсчитали разницу в цене оригинальных и аналоговых запчастей для автомобилей, сообщает телеграм-канал AUTONEWS.

​

По словам экспертов, аналоговые запчасти стоят заметно дешевле оригинальных, цены на которые взлетели в несколько раз.

Отдельно свои расчеты по стоимости оригинальных и неоригинальных запчастей провели по просьбе Autonews в международной сети автосервисов FIT SERVICE.