Два инвалида из Пскова обратились за разъяснением своих прав к Армену Мнацаканяну

17:16, 22 сентября 2022, ПАИ

Вопросы реализации прав инвалидов стали темой депутатского приёма, который провёл вице-спикер областного Собрания, руководитель фракции единороссов Армен Мнацаканян. В общественной приёмной партии «Единая России» псковичка Алла Ледовская, куда она пришла вместе с сыном, рассказала депутату «о своих грустных делах» - пенсионерка, являясь инвалидом I группы по онкологическому заболеванию, живёт в комнате общежития. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Я бы и дальше жила там – со всеми соседями у меня хорошие отношения, но из-за бытовых условий стало тяжело - на 18 комнат у нас один туалет и душевая», - посетовала посетительница общественной приёмной.

Сын пенсионерки Алексей пояснил, что приказом Минздрава утверждён перечень заболеваний, дающих больным право на дополнительную жилплощадь: «Мать целиком и полностью подходит, и в городском управлении по учёту и распределению жилой площади этого и не отрицают, но на учёт в качестве нуждающегося в жилье не ставят».

Армен Мнацаканян пояснил, что согласно нормам Жилищного кодекса льготы на внеочередное получение квартиры распространяются только на малоимущих граждан. «Такое законодательство, без этого нельзя. Вы признаны малоимущей?» - уточнил вице-спикер.

В ответ на вопрос Алла Ледовская показала депутату полученное из профильного управления городской администрации письмо, где указано, что ежемесячный доход пенсионерки – 24 034 – рубля не позволяет причислить её к категории малоимущих.

«Пишут, что мой доход превысил какое-то пороговое значение на 300 рублей, при этом при расчёте средней цифры за год включили не только пенсию, но и президентскую выплату в 10 тысяч рублей», - сочла несправедливым такой подход инвалид I группы.

Вице-спикер связался по телефону с представителями органов местного самоуправления и убедился, что специалисты действовали в рамках существующего законодательства. Основываясь на рекомендации юристов, депутат посоветовал пенсионерке ещё раз подать документы на признание её малоимущей, а затем обратиться в суд. «Вы должны пройти эту процедуру, после чего по сложившейся практике вас включат в список на обеспечение дополнительной жилплощадью. Сейчас в этом списке находятся 20 человек, вы будете в очереди за ними», - дал разъяснения посетителям общественной приёмной вице-спикер.

Следующее дистанционное обращение к депутату также поступило от инвалида I группы. В телефонном разговоре прикованная к постели пенсионерка из Пскова Наталья Хутова пожаловалась на задержку в получении бесплатных памперсов, которые полагаются ей согласно индивидуальной карте реабилитации. Кроме того, псковичка сообщила Армену Мнацаканяну о низком, по её мнению, качестве выданной ей протезно-ортопедической продукции.

Переговорив с управляющим региональным отделением Фонда социального страхования Владимиром Гоголевым, вице-спикер выяснил, что задержка с поставкой памперсов не носит характер системной проблемы, а связана с издержками применения процедуры государственных закупок по 44-ФЗ. Кроме того, как разъяснил руководитель соцстраха, инвалиды могут закупить подгузники самостоятельно, а фонд компенсирует им понесённые затраты.

Что касается протезно-ортопедической продукции, то в этой ситуации, по мнению Армена Мнацаканяна, необходимо дополнительно разбираться. «Это очень важный вопрос. Здесь нужно понимание, какие компоненты отечественного производства, а какие – импортные, и нужно ли им сейчас искать замену. Будем разбираться и при необходимости письменно обращаться в Фонд социального страхования и другие инстанции», - подытожил прошедший приём граждан вице-спикер областного Собрания депутатов.