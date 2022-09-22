О Пушкине и его друзьях — ПАИ-live с Кристиной Кобызь

17:23, 22 сентября 2022, ПАИ

День открытых дверей, приуроченный к Международному дню туризма, пройдёт в Туристко-информационном центре Пскова (улица Георгиевской, 4) 24 сентября.

О событиях этой осени, о новой выставке, работе со студентами, необычных экскурсиях и программах - ПАИ-live с Кристиной Кобызь, председателем городского комитета по туризму.