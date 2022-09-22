О Пушкине и его друзьях — ПАИ-live с Кристиной Кобызь
День открытых дверей, приуроченный к Международному дню туризма, пройдёт в Туристко-информационном центре Пскова (улица Георгиевской, 4) 24 сентября.
О событиях этой осени, о новой выставке, работе со студентами, необычных экскурсиях и программах - ПАИ-live с Кристиной Кобызь, председателем городского комитета по туризму.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
22 сентября 2022
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь приглашает желающих принять участие в цветочном благоукрашении обители к празднику