Бесплатные экскурсии и подарки ждут псковичей 27 сентября

17:56, 22 сентября 2022, ПАИ

Бесплатные экскурсии и подарки ждут псковичей в День туризма, 27 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Туристском информационном центре области.

На следующей неделе жителей и гостей региона на территории Туристского информационного центра ждёт фотозона и беспроигрышная лотерея, но для этого нужно будет выполнить определенные условия.

Также будут организованы бесплатные экскурсии. Партнёрами акции стали: музей-заповедник «Изборск», Полистовский заповедник и другие.

Подробнее о мероприятиях региона можно узнать на сайте.