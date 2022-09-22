В Печорах вор вынес через окно имущество на 2 миллиона рублей
Имущество на 2 млн рублей украли у жительницы Печор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуре Псковской области.
3 сентября злоумышленник проник в дом потерпевшей через окно и украл её имущество. Ущерб оценили в 2 млн рублей.
Следственный отдел МО МВД России «Печорский» возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». За подобное правонарушение возможно лишение свободы на срок до десяти лет.
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