Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставка экслибрисов «Таинство книжного знака» открылась в Пскове

Выставка экслибрисов «Таинство книжного знака» открылась в Псковской областной библиотеке. На этот раз она посвящена доктору наук, графику, художнику, всемирно известному теоретику и исследователю искусства экслибриса Семёну Ивенскому, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре Псковской области.

Только на его имя выполнено более 1000 знаков, а личная коллекция экслибрисов самого Ивенского насчитывает более 70 тысяч единиц.

До конца октября можно увидеть около 90 небольших по размеру графических работ, выполненных отечественными и зарубежными художниками в 1960-1970 годы.

Псковской публике экслибрисы Семена Ивенского демонстрируются впервые. Это стало возможным благодаря ленинградскому художнику и большому другу Псковской областной библиотеки Владимиру Будько, передавшему в 2022 году книжные знаки крупнейшего коллекционера экслибрисов в России.

Сотрудники регионального центра по работе с редкими и ценными документами (каб. 305, 3 этаж) проведут желающих по выставке и расскажут о человеке, чей образ запечатлëн в графике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 сентября 2022

8 октября в Пскове состоится открытие 79-го филармонического сезона
22 сентября 2022

Бесплатные экскурсии и подарки ждут псковичей 27 сентября

22 сентября 2022

О Пушкине и его друзьях — ПАИ-live с Кристиной Кобызь
22 сентября 2022

Спектакль «Три медведя» покажут в Поганкиных палатах
21 сентября 2022

Художник Юлия Ивашко представит на Lo-Fest перформанс о возвращении в Псков
21 сентября 2022

Экскурсия по музейному комплексу «Покровский угол» пройдет в Пскове
21 сентября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Опера «Борис Годунов». Закулисье

21 сентября 2022

Съёмочная группа канала «Спас» побывала в псковском музее

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...