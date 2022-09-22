Выставка экслибрисов «Таинство книжного знака» открылась в Пскове

17:43, 22 сентября 2022, ПАИ

Выставка экслибрисов «Таинство книжного знака» открылась в Псковской областной библиотеке. На этот раз она посвящена доктору наук, графику, художнику, всемирно известному теоретику и исследователю искусства экслибриса Семёну Ивенскому, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре Псковской области.

Только на его имя выполнено более 1000 знаков, а личная коллекция экслибрисов самого Ивенского насчитывает более 70 тысяч единиц.

До конца октября можно увидеть около 90 небольших по размеру графических работ, выполненных отечественными и зарубежными художниками в 1960-1970 годы.

Псковской публике экслибрисы Семена Ивенского демонстрируются впервые. Это стало возможным благодаря ленинградскому художнику и большому другу Псковской областной библиотеки Владимиру Будько, передавшему в 2022 году книжные знаки крупнейшего коллекционера экслибрисов в России.

Сотрудники регионального центра по работе с редкими и ценными документами (каб. 305, 3 этаж) проведут желающих по выставке и расскажут о человеке, чей образ запечатлëн в графике.