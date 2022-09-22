На стадионе «Машиностроитель» открылся современный компьютерный центр

19:01, 22 сентября 2022, ПАИ

22 сентября в Пскове на стадионе «Машиностроитель» состоялось открытие современного компьютерного центра. Инициатором создания центра выступила Псковская региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта» при поддержке администрации города Пскова, компании «Ростелеком» и Псковского областного отделения Российского детского фонда, сообщает пресс-служба городской администрации.

Организаторы отмечают, что создание центра будет способствовать развитию компьютерной грамотности и расширению представлений о цифровых технологиях среди подростков и молодёжи, что позволит им осознанно подойти к выбору современных цифровых профессий.

Компьютерный центр будет использоваться как площадка для проведения спортивных мероприятий Псковской региональной организации «Федерация компьютерного спорта». Планируется проведение открытых тренировок по изучению механики компьютерных игр и мастер-классов профессиональных спортсменов. Киберспортсмены смогут бесплатно тренироваться и участвовать в соревнованиях.

Кроме того, на территории киберцентра федерация также будет реализовывать проект «Цифровые возможности школам-интернатам», который победил в 2022 году в грантовом конкурсе «Сила спорта» благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект нацелен на воспитанников школ-интернатов Новгородской и Псковской областей. Для детей будут проводить цифровые занятия, тренировки по компьютерным играм, а также соревнования среди школ-интернатов по компьютерным дисциплинам.

В торжественном событии приняли участие воспитанники центра помощи детям и Псковской школы-интерната. Для них были организованы IT-эстафета, чаепитие и лекция о компьютерной зависимости.

Отметим, что Псковская региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта» регулярно проводит региональные и городские соревнования, а также отборочные этапы на всероссийские соревнования Федерации компьютерного спорта России, которые ежегодно посещает более 5 тыс. человек. Федерация активно проводит лекции о компьютерном спорте и информационной безопасности для школьников и студентов Псковской области.