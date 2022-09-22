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ВИДЕО Псковичи поддержали проведение референдумов на юго-востоке Украины

Псковичи — о предстоящих референдумах на юго-востоке Украины. Фото: скрин видео

Корреспонденты телеканала «Первый Псковский» вышли на улицы города, чтобы выяснить отношение псковичей к предстоящим в освобождённых частях Украины референдумам. Жители Пскова поддержали украинцев в намерении провести народный опрос о вхождении в состав России. Ответы горожан смотрите в видео, снятом корреспондентами.

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