ВИДЕО Псковичи поддержали проведение референдумов на юго-востоке Украины
Корреспонденты телеканала «Первый Псковский» вышли на улицы города, чтобы выяснить отношение псковичей к предстоящим в освобождённых частях Украины референдумам. Жители Пскова поддержали украинцев в намерении провести народный опрос о вхождении в состав России. Ответы горожан смотрите в видео, снятом корреспондентами.
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