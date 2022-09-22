122 — горячая линия для ответов на вопросы о мобилизации в РФ

20:08, 22 сентября 2022, ПАИ

Горячая линия 122 с сегодняшнего дня задействована для ответов на вопросы о частичной мобилизации в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства с сегодняшнего дня мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан о частичной мобилизации», — сообщил Чернышенко ТАСС.