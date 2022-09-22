Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь приглашает желающих принять участие в цветочном благоукрашении обители к празднику
По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь приглашает желающих принять участие в цветочном благоукрашении Михайловского собора Псково-Печерского монастыря к престольному празднику.
Участники получат возможность:
• потрудиться на благо обители,
• узнать основы и тонкости храмовой флористики,
• научиться создавать прекрасное,
• применить полученные знания на практике,
• поделиться взаимным опытом украшения православных храмов,
• разделить радость общения и творчества.
Регистрация на тур — в личных сообщениях сообщества PECHORY FLORISTICS в соцсети «ВКонтакте».
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22 сентября 2022
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь приглашает желающих принять участие в цветочном благоукрашении обители к празднику