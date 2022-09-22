Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь приглашает желающих принять участие в цветочном благоукрашении обители к празднику

21:22, 22 сентября 2022, ПАИ

По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь приглашает желающих принять участие в цветочном благоукрашении Михайловского собора Псково-Печерского монастыря к престольному празднику.

Участники получат возможность:

• потрудиться на благо обители,

• узнать основы и тонкости храмовой флористики,

• научиться создавать прекрасное,

• применить полученные знания на практике,

• поделиться взаимным опытом украшения православных храмов,

• разделить радость общения и творчества.

Регистрация на тур — в личных сообщениях сообщества PECHORY FLORISTICS в соцсети «ВКонтакте».