Завтра мощи Сергия Радонежского прибудут в Псков
21 сентября в Свято-Успенском кафедральном соборе Смоленска состоялась торжественная встреча ковчега с частицей мощей святого преподобного Сергия Радонежского в рамках реализации масштабной программы принесения ковчега в епархии Русской православной церкви по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом ПАИ сообщили в Смоленской епархии.
Завтра после совершения молебнов ковчег с мощами прибудет в Псков.
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