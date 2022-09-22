Завтра мощи Сергия Радонежского прибудут в Псков

20:22, 22 сентября 2022, ПАИ

21 сентября в Свято-Успенском кафедральном соборе Смоленска состоялась торжественная встреча ковчега с частицей мощей святого преподобного Сергия Радонежского в рамках реализации масштабной программы принесения ковчега в епархии Русской православной церкви по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом ПАИ сообщили в Смоленской епархии.

Завтра после совершения молебнов ковчег с мощами прибудет в Псков.