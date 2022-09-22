8 октября в Пскове состоится открытие 79-го филармонического сезона
В Пскове 8 октября откроется 79-й филармонический сезон. Большой концертный зал Псковской областной филармонии гостеприимно распахнёт двери для любителей классической музыки. Об этом сообщает сайт Псковской филармонии.
Впервые сезон пройдёт под руководством нового художественного руководителя и главного дирижёра Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова. В концерте примут участие ведущие солисты Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга.
Программа концерта:
1. П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
2. А. Глазунов. Антракт к III действию балета «Раймонда».
3. С. Рахманинов. Адажио (III часть) из симфонии № 2 ми минор, ор. 27.
4. С. Рахманинов. Каватина Алеко из оперы «Алеко».
5. Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» в переложении для трубы и симфонического оркестра Т. Докшицера.
Начало 8 октября в 18:00.