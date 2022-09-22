8 октября в Пскове состоится открытие 79-го филармонического сезона

20:40, 22 сентября 2022, ПАИ

В Пскове 8 октября откроется 79-й филармонический сезон. Большой концертный зал Псковской областной филармонии гостеприимно распахнёт двери для любителей классической музыки. Об этом сообщает сайт Псковской филармонии.

Впервые сезон пройдёт под руководством нового художественного руководителя и главного дирижёра Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова. В концерте примут участие ведущие солисты Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга.

Программа концерта:

1. П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

2. А. Глазунов. Антракт к III действию балета «Раймонда».

3. С. Рахманинов. Адажио (III часть) из симфонии № 2 ми минор, ор. 27.

4. С. Рахманинов. Каватина Алеко из оперы «Алеко».

5. Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» в переложении для трубы и симфонического оркестра Т. Докшицера.

Начало 8 октября в 18:00.