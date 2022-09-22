Правительство РФ: Рабочие места сохранятся за мобилизованными гражданами

20:52, 22 сентября 2022, ПАИ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Их трудовой договор будет приостановлен, но не расторгнут, и позже они смогут вернуться на прежнее место работы, сообщает Telegram-канал правительства. Об этом пишет «Газета.ру».

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев ранее предлагал именно это решение.

«Считаю, что здесь может быть введён механизм сохранения рабочего места, когда человек, который приходит на место мобилизованного, должен понимать, что после его [мобилизованного] демобилизации он это место освободит», — говорил Фадеев.