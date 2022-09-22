Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Правительство РФ: Рабочие места сохранятся за мобилизованными гражданами

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Их трудовой договор будет приостановлен, но не расторгнут, и позже они смогут вернуться на прежнее место работы, сообщает Telegram-канал правительства. Об этом пишет «Газета.ру».

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев ранее предлагал именно это решение.

«Считаю, что здесь может быть введён механизм сохранения рабочего места, когда человек, который приходит на место мобилизованного, должен понимать, что после его [мобилизованного] демобилизации он это место освободит», — говорил Фадеев.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 сентября 2022

Губернатор Псковской области анонсировал новое видео из рубрики «Своих не бросаем»
22 сентября 2022

ВИДЕО Жители Псковской области высказались о предстоящих референдумах на Украине
22 сентября 2022

Материнский капитал в России планируют проиндексировать на 12,4%
22 сентября 2022

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь приглашает желающих принять участие в цветочном благоукрашении обители к празднику
22 сентября 2022

Завтра мощи Сергия Радонежского прибудут в Псков
22 сентября 2022

122 — горячая линия для ответов на вопросы о мобилизации в РФ
22 сентября 2022

ВИДЕО Псковичи поддержали проведение референдумов на юго-востоке Украины
22 сентября 2022

Дмитрий Песков опроверг информацию, что мобилизация затронет 1 млн человек в России

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...