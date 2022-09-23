Банки согласились пойти навстречу мобилизованным заемщикам

08:29, 23 сентября 2022, ПАИ

Кредитные организации готовы пойти навстречу мобилизованным клиентам при необходимости, сообщают «Известия».

В частности, в банке «Зенит» собираются применить отсрочку, предусмотренную кредитными каникулами или собственной программой реструктуризации. В любом случае заемщики из семей, где есть участники СВО, получат поддержку и адекватное отношение к их обязательствам, заверили в «Совкомбанке».

«Призыв по мобилизации не основание для прекращения действия кредитного договора. Такие клиенты получат статус военнослужащего по контракту, будут обеспечены содержанием и смогут вносить платежи по ипотеке или кредиту. Но в том случае, если у заемщика по какой-либо причине нет возможности выполнить свои обязательства, он может обратиться с заявлением о предоставлении каникул на срок до полугода», — подчеркнула управляющий директор Центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова.

Говоря о подходах к оценке клиентов в условиях частичной мобилизации, в крымском РНКБ и УБРиР заверили, что не меняли свои требования. Действующая в банке спецпрограмма поддержки заемщиков, попавших в сложную ситуацию, распространяется и на граждан, мобилизованных в ряды вооруженных сил, сообщил главный управляющий директор «Хоум Кредита» Андрей Спиваков. Он добавил, что банк также будет руководствоваться рекомендациями Центробанка (ЦБ) в реализации мер.

ЦБ не ожидает, что кредиторам потребуется много времени на внедрение программ реструктуризации для мобилизованных граждан, заявили в регуляторе «Известиям», указав на опыт финорганизаций по внедрению схожих программ поддержки ранее.