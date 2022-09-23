На месте ушедших брендов в ТЦ пообещали открыть универмаги нового формата

08:47, 23 сентября 2022, ПАИ

Места ушедших иностранных брендов в России займут около 30 универмагов нового формата — в одном пространстве будет представлено несколько торговых брендов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на владельцев магазинов «Телеграф» и Slava (Magic Group), планирующие занять новые площади.

«Телеграф» рассчитывает открыть восемь универмагов, Slava — 20.

«Спрос на открытие универмагов в ТЦ начал активно расти, нам поступает по три-четыре заявки в неделю, это очень много. Интерес к такому формату мы видим по всей России: в Москве, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Воронеже и других городах», — сказал основатель «Телеграфа» Николай Константинов.

Универмаги будут открывать на месте зарубежных брендов, которые приняли решение уйти с российского рынка, уточнил «Известиям» Константинов. «Телеграф» откроется в Москве в Outlet Новая Рига на месте магазина Nike, а в ТЦ «София» — на месте H&M.Основатель сети Slava Александр Перемятов рассказал о планах открыть магазин 24 сентября в ТК «Амбар» в Самаре на месте Bershka.