В Псковской области на 88% выросло количество вакансий для людей с инвалидностью

09:15, 23 сентября 2022, ПАИ

На рынке труда Псковской области число вакансий, доступных для соискателей и инвалидностью, выросло на 88% по сравнению с 2021 годом, сообщает hh.ru. С начала года местные работодатели разместили более 700 вакансий, доступных для соискателей с особенностями здоровья.

В целом с начала года российские компании-работодатели опубликовали почти 170 000 вакансий, на которые могут претендовать соискатели с ограниченными возможностями здоровья. Это 3% от всего объема предложений о работе в стране и на 47% больше, чем годом ранее.

Больше всего вакансий, доступных для людей с инвалидностью, разместили работодатели из Москвы (13% от всего объема предложений для данной группы соискателей), Санкт-Петербурга (7%) и Московской области (7%).

С начала года соискателям с инвалидностью, живущим в СЗФО, доступно более 20 000 вакансий, что на 45% больше, чем годом ранее. Чаще других (кроме петербургских работодателей) готовы принять на работу таких работников компании из Ленинградской, Калининградской, Мурманской и Архангельской областей. В Псковской области за год число маркированных вакансий выросло с 400 до 700.

Самую высокую готовность рассматривать таких кандидатов продемонстрировали компании, которые относятся к сфере «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» - ими открыто почти половина вакансий (39%), дальше с большим отрывом следуют финансовый сектор (11%), образовательные учреждения (10%), перевозки и логистика (7%), ритейл (5%), медицинские и фармацевтические организации (2%), СМИ и маркетинг (2%).

Больше половины вакансий доступных кандидатам с ограниченным возможностями здоровья предполагают удаленную работу (59%), а 19% - гибкий график. При этом довольно часто работодатели не требуют опыта работы (63% вакансий), 33% ждут опыта работы от 1 до 3 лет, 8% - от 3 до 6 лет, и лишь 2% - свыше 6 лет.