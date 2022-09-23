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Спорт

Команда Псковской области стала лучшей на спартакиаде учащихся России

Команда Псковской области стала лучшей на спартакиаде учащихся России. Об этом сообщила генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская. 

«Министерством спорта России подведены итоги выступления субъектов Российской Федерации на спартакиаде учащихся России. Результаты общекомандного зачёта среди спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации подводились по трем группам, в зависимости от численности населения», - пояснила Наталья Плявинская. 

В третьей группе, в которой выступали участники из регионов с численностью населения до 1 миллиона человек, псковичи заняли первое место с результатом 141 очко, на 2 месте Республика Мордовия - 130 очков, третьей стала Республика Бурятия - 95 очков.

Наибольшее количество очков Псковской области принесли танцевальный спорт и стрельба из лука. Владимир Фазанов занял 2 место в стрельбе из блочного лука, Мария Костина – 1 место в брейкинге среди девушек, Никита Костин – 3 место в брейкинге среди юношей. Команда Псковской области в составе Марии и Никиты Костиных, Данилы Коменданта заняли 2 командное место в спартакиаде учащихся по танцевальному спорту (брейкинг).

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