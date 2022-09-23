Пскович лишился автомобиля из-за долгов

09:28, 23 сентября 2022, ПАИ

Пскович лишился автомобиля из-за долгов. Общая задолженность мужчины по налогам, сборам и штрафам составляет 900 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из страны, а также постановление об обращении взыскания на денежные средства, однако гражданин долг так и не погасил. Тогда приставы прямо у работы псковича арестовали его автомобиль Mitsubishi Lancer. Автотранспортное средство изъято и помещено на стоянку, хозяин машины так и не вышел к судебным приставам.

Если пскович не погасит задолженность, автомобиль продадут на публичных торгах в счет погашения долга.