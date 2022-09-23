В Троицком соборе Пскова встретили ковчег с мощами Сергия Радонежского
23 сентября в Троицком соборе Пскова встретили ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Поклониться святыне можно сегодня с 9:00 до 20:00 и 24 сентября с 8:00 до 19:00.
Сергий Радонежский – один из любимых на Руси святых. Он известен как отшельник и чудотворец, основатель целого ряда монастырей, в том числе Троице-Сергиевой лавры под Москвой. Также его называют духовным собирателем русского народа и заступником Русской земли, покровителем воинов и студентов.
Чаще всего его просят о помощи в тяжелых жизненных ситуациях, об успехах в учебе и умственном труде, о мире во время войны и защите воинов, о помощи в судебных вопросах.
Большое путешествие мощей преподобного Сергия Радонежского началось в Москве в середине июня. Всего за четыре месяца они преодолеют более 30 тысяч километров, побывают в 57 епархиях. В Троице-Сергиеву лавру реликт вернется в середине октября.
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