До +14 градусов ожидается сегодня в Пскове
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 23 сентября. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
Днем повсеместно, ночью местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть северный ветер. Температура воздуха днем составляет +9...+14, ночью: +2...+7 градусов.
В Пскове существенных осадков не ожидается. Температура днем: +12...+14, ночью +4...+6. В Великих Луках пройдут кратковременные дожди. Температура днем: +12...+14, ночью 5...+7 градусов.
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