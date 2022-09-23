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Общество

Школьную форму предложили шить из российской шерсти

Школьную форму предложили шить из российской шерсти, пишет «Парламентская газета»

Чтобы навести порядок с заготовкой и переработкой шерсти, необходим институт сертификации, который позволит объективно определять стоимость сырья и продавать его на электронных аукционах. При этом поддерживать государство должно только производителей мериносной, то есть тонкой и мягкой шерсти, считают эксперты. А развивать отрасль, создавая широкий рынок сбыта, целесообразно за счет госзакупок шерсти для школьной формы и военных нужд. Такие инициативы звучали на заседании рабочей группы при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Шерсть считается стратегическим сырьем, но до сих пор в России не везде научились ее качественно производить и торговать ею. Если в советское время цена килограмма шерсти была эквивалентна стоимости двух-трех килограммов мяса, то теперь она стоит дешевле одного килограмма. Поэтому овцеводам выгоднее зарабатывать деньги на продаже мяса, а стрижка скота — это побочный и не всегда выгодный процесс.

Почти половина — 46,7 процента — шерсти сегодня производится в личных хозяйствах, еще 38,2 процента поставляют фермеры, сообщается на портале agroinvestor.ru. О качестве при этом говорить трудно, так как нет стабильно больших партий однотипной шерсти. Как правило, низкокачественная шерсть из небольших хозяйств не интересует переработчиков, производителей ткани.

По данным экспертов, в отечественной породной структуре овцеводства 55,2 процента занимают тонкорунные овцы (49 пород), 33,6 процента — грубошерстные. Наибольшим спросом для производства шерстяных тканей пользуется первая категория: чем тоньше шерсть, тем лучше она прядется и тем выше продажная цена. Менее востребована полутонкая шерсть, из которой изготавливают трикотаж, чулки, носки и технические изделия. Полугрубая и грубая шерсть и вовсе нужна лишь ковровой и валяльно-войлочной промышленности.

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