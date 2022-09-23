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Происшествия

Пожарные ликвидируют возгорание пилорамы в Новоржевском районе

Фото с места происшествия

Возгорание пилорамы произошло на улице Мелиораторов в деревне Орша Новоржевского района. 

Прибывшие на место пожарные приступили к ликвидации возгорания, также им пришлось вскрывать металлические ворота для тушения пожара. 

По предварительным данным, возгорание произошло внутри помещения. Здание выгорело по всей площади, обрушилась металлическая кровля.

Тушение пожара продолжается. Причины возгорания выясняются.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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