Со дня создания себежской колонии №6 исполняется 25 лет

10:25, 23 сентября 2022, ПАИ

С момента создания исправительной колонии № 6 в посёлке Сосновый Бор Себежского района исполняется 25 лет, пишет газета «Призыв».

В соответствии с приказом Министерства внутренних дел РФ от 23 сентября 1997 года на базе бывшей воинской части создана исправительная колония под названием «Учреждение ЯЛ – 61/6». Первый отряд осужденных прибыл сюда 1 июня 1998 года и расположился в одной из солдатских казарм.

«Хочется отдать дань уважения и признательности людям, работающим здесь, служить здесь непросто. Поздравляем коллектив с серебряным юбилеем и желаем мира, здоровья, семейного тепла и веры», - говорится в сообщении.