Контейнерные площадки в Печорском районе привели в порядок сотрудники «Экопрома»

11:01, 23 сентября 2022, ПАИ

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В течение недели спецтехника регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экопром» ликвидирует осенние свалки в районах Псковской области. Порядок навели в Порховском и Дедовичском районах. Сейчас работы идут в Печорском районе.

Здесь убрали территорию у больших восьмикубовых контейнеров. «Каждый раз в них складывают ветки, листву, а в контейнер у дороги всегда везли мусор по пути из города», - рассказали в компании.

Также убран мусор из больших контейнеров в Печорах. Всего удалось вывезти 60 кубометров мусора.