В Пскове пройдёт творческая встреча «Пусть гусли звучат!»

11:02, 23 сентября 2022, ПАИ

Творческая встреча пройдет в концертном зале Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове 25 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Солистка Государственного оркестра «Гусляры России», художественный руководитель ансамбля русской музыки «Псков», преподаватель Московской детской музыкальной школы имени А. Т. Гречанинова, лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Ольга Алексеева представит свой авторский проект «Пусть гусли звучат!».



К участию в мероприятии приглашаются учащиеся детских школ искусств области, обучающиеся на гуслях звончатых. У юных исполнителей будет уникальная возможность пообщаться с талантливой землячкой Ольгой Алексеевой и узнать, как она добилась успехов в профессии.

Мероприятие реализуется при поддержке комитета по культуре Псковской области. Главная цель проекта — популяризация игры на гуслях, максимальное вовлечение подрастающего поколения к игре на музыкальных инструментах.