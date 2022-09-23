Конференция в честь 625-летия Псковской судной грамоты открылась в Пскове

11:06, 23 сентября 2022, ПАИ

XVII Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество», посвященная 625-летию Псковской судной грамоты, начала работу в Пскове сегодня, 23 сентября. На этот день намечено пленарное заседание «Псковская судная грамота как памятник отечественного права». Участниками мероприятия стали десятки именитых ученых, исследователей, краеведов, сообщили Псковскому агентству информации в Госархиве Псковской области.

«Псковская судная грамота впервые упомянута в русской исторической литературе Карамзиным, который привел и небольшой отрывок ея», - сообщается в книге «Псковская судная грамота», изданной в Санкт-Петербурге в 1914 году. Там же написано: «Полный текст Псковской Судной грамоты был издан впервые в 1847 году в Одессе профессором Ришельевскаго лицея Н. Мурзакевичем под названием: «Псковская судная грамота, составленная на вече в 1467 году».