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Культура

Спектакль «Преступление и наказание» покажут сегодня псковичам

Показ спектакля Константина Богомолова «Преступление и наказание» состоится сегодня, 23 сентября, в Пскове. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области. 

Пушкинский театральный фестиваль в Пскове открылся 20 сентября спектаклем Александринского театра «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина. Постановка признана лучшим драматическим спектаклем России малой формы по версии Национальной театральной премии «Золотая маска» в 2020-2021 году, 

«Товарищ Кисляков» — сценическая версия полузабытого романа советского писателя Пантелеймона Романова. В спектакле заняты ведущие актеры александринской труппы. Театральное действие пройдет в Псковском театре драмы 20 и 21 сентября.

Еще одной жемчужиной фестивальной программы станет спектакль Константина Богомолова «Преступление и наказание», в 2020 году получивший премию «Золотая маска» как «Лучший спектакль в драме, малая форма» и выдвинутый на соискание премии еще в семи номинациях. 

В выходные, 24 и 25 сентября, представится редкий случай услышать в Пскове джазовую импровизацию от легендарного «волковтрио». Авангардный ансамбль из Петербурга — Владимир Волков, Святослав Курашов и Денис Сладкевич — сыграет смелый альтернативный джаз. Исполнители прославились тем, что балансируют между импровизационной и композиторской музыкой, черпая вдохновение в современном джазе, этнических культурах, арт-роке и других стилях, часто далеких друг от друга. Концерты пройдут в буфете Псковского театра драмы.

25 сентября Пушкинский театральный фестиваль примет на своей сцене Воронежский театр юного зрителя со спектаклем «Последняя жертва». Приключенческая комедия Островского представлена режиссером Анатолием Ледуховским в необычной стилистике кинематографического нуара.

26 сентября Псковский театр драмы представит зрителям Пушкинского театрального фестиваля одну из последних премьер — «Дядю Ваню» Чехова в постановке Павла Зобнина. У тех, кто помоложе, на спектакле появится шанс увидеть живого, а не томно-манерного Чехова. Те, кто постарше, вряд ли останутся равнодушны к горестным метаниям героев, однажды осенью в деревне вдруг осознавших, что их жизнь была напрасна.

Еще одним ярким событием фестиваля по традиции стало открытие выставки в галерее «Цех». На этот раз ее героиней станет самобытная псковская художница Таисия Швецова. Открытие выставки состоялось 22 сентября.

Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Пскове в 29-й раз. C 1994 года фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России. В Псков на время фестиваля приезжают театралы из Петербурга, Москвы и других городов России, а также маститые критики.

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