Преподаватель псковского техникума представит регион на конкурсе в Екатеринбурге
С 28 сентября по 3 октября на площадке международного выставочного центра «Экспо» в Екатеринбурге пройдет заключительный этап Всероссийского конкурса педагогических достижений «Мастер года». Псковскую область представит преподаватель Псковского кооперативного техникума Екатерина Парфенова, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Конкурс объединит 85 финалистов из всех регионов страны. Участники — преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций системы СПО. Федеральным оператором конкурса является Институт развития профессионального образования.
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