ВИДЕО Делегация Палкинского района посетила московский экотехнопарк

12:26, 23 сентября 2022, ПАИ

Делегация Палкинского района отправилась на экскурсию по экотехнопарку в городе Солнечногорске Московской области. Об этом сообщает районная газета «Льновод».



Возглавил группу заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. В состав вошли жители Новоуситовской волости, где предполагается строительство экотехнопарка по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов.



Напомним, на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым 18 июля жители района попросили направить в Московскую область группу инициативных людей, чтобы посмотреть, как выглядит такой объект и как он работает.