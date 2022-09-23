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Общество

ВИДЕО Делегация Палкинского района посетила московский экотехнопарк

 

Делегация Палкинского района отправилась на экскурсию по экотехнопарку в городе Солнечногорске Московской области. Об этом сообщает районная газета «Льновод».

Возглавил группу заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. В состав вошли жители Новоуситовской волости, где предполагается строительство экотехнопарка по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов. 
 

Фото: районная газета «Льновод»

Напомним, на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым 18 июля жители района попросили направить в Московскую область группу инициативных людей, чтобы посмотреть, как выглядит такой объект и как он работает.

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