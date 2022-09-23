Непрерывную практику в НКО обсудили со студентами ПсковГУ

13:52, 23 сентября 2022, ПАИ

Круглый стол по вопросам организации непрерывной практики в социально ориентированных НКО прошёл в проектном офисе «Команда 2018» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.



Участниками встречи стали студенты выпускного курса направления «Социальная работа» ПсковГУ и руководители некоммерческих организаций. Университет представила специалист Центра карьеры и трудоустройства вуза Мария Медведева.



На встрече студенты и представители НКО узнали об особенностях формата непрерывной практики. Руководители НКО пригласили выпускников стать частью их команды и рассказали о возможностях трудоустройства.



Площадки готовы предоставить Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник», Центр развития детей «Вообразилия», Центр развития кадрового потенциала, Российский Красный Крест, Центр интеллектуального развития «Вектор», Центр сопровождения НКО Псковской области, Центр устойчивого развития Псковской области и комиссия по садоводствам.

Напомним, что проект «Непрерывная практика» создан по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и реализуется Центром карьеры и трудоустройства ПсковГУ с 2019 года.