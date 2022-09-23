Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Непрерывную практику в НКО обсудили со студентами ПсковГУ

Фото здесь и далее: пресс-служба университета

Круглый стол по вопросам организации непрерывной практики в социально ориентированных НКО прошёл в проектном офисе «Команда 2018» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета. 

Участниками встречи стали студенты выпускного курса направления «Социальная работа» ПсковГУ и руководители некоммерческих организаций. Университет представила специалист Центра карьеры и трудоустройства вуза Мария Медведева.
 

На встрече студенты и представители НКО узнали об особенностях формата непрерывной практики. Руководители НКО пригласили выпускников стать частью их команды и рассказали о возможностях трудоустройства.

Площадки готовы предоставить Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник», Центр развития детей «Вообразилия», Центр развития кадрового потенциала, Российский Красный Крест, Центр интеллектуального развития «Вектор», Центр сопровождения НКО Псковской области, Центр устойчивого развития Псковской области и комиссия по садоводствам.

Напомним, что проект «Непрерывная практика» создан по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и реализуется Центром карьеры и трудоустройства ПсковГУ с 2019 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 сентября 2022

«Ростелеком» обеспечил оборудованием новый компьютерный центр в Пскове
23 сентября 2022

Псковский губернатор посадил дерево в парке 300-летия прокуратуры
23 сентября 2022

Заморозки ожидаются в Псковской области 24 сентября
23 сентября 2022

На отсутствие бегущей строки в Сети и на ТВ пожаловались псковичи
23 сентября 2022

Маршруты автобусов в Великих Луках изменятся на время ярмарки
23 сентября 2022

Михаил Ведерников: Судная грамота позволяет понять мировоззрение псковичей
23 сентября 2022

Движение ограничат в Псковской области из-за ралли
23 сентября 2022

Гриб-гигант нашёл пскович в лесу

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...